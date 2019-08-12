Американец поделился в Facebook планами массового расстрела и был арестован

В штате Флорида арестовали мужчину, который у себя в Facebook.угрожал расстрелять магазин Walmart. Об этом полицейский департамент сообщил на официальной странице в Facebook.

26-летний Ричард Клэйтон был арестован в результате совместных действий полиции штата, ФБР и города Винтер Парк, где он проживает. Расследование началось после того, как 6 августа он написал на своей странице пост, который расценили как угрозу: «Еще три дня, и я получу обратно свою AR-15. Не ходите в Walmart на следующей неделе».

Следователи считают, что Клэйтон был приверженцем экстремистской идеологии и неоднократно публиковал в Facebook угрозы с фейковых аккаунтов.

10 августа 20-летний Дмитрий Андрейченко вошел в Walmart в штате Миссури с оружием в руках и в бронежилете. Его арестовали по обвинению в угрозе теракта, теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

3 августа 21-летний Патрик Крузиус устроил массовый расстрел возле Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 19 человек, 40 получили ранения. Перед нападением он опубликовал манифест, где сформулировал свои взгляды: теракт он назвал противодействием «иностранному вторжению» в США, а главной целью нападения сделал латиноамериканцев.

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