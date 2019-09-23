Умер кумир неонацистов

Умер бывший военнослужащий СС Карл Мюнтер (Karl Münter), причастный к массовой резне во французской деревне Аск в 1944 году, в которой были казнены 86 местных жителей. Как сообщает Europe1, до конца жизни Мюнтер сохранял симпатии к нацизму и считался героем среди членов ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ).

Смерть 96-летнего ветерана СС подтвердила Кристина Паннек, пресс-секретарь прокуратуры города Хильдесхайм земли Нижняя Саксония. По ее словам, в связи с кончиной Мюнтера дело в отношении него, возбужденное в прошлом году из-за его высказывания на немецком телевидении о якобы имеющем место преувеличении численности жертв холокоста, прекращено, отмечает Le Monde.

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Мюнтера в последние годы призывали осудить потомки жертв резни в Аске, однако правоохранительные органы Германии отказались преследовать мужчину, сославшись на то, что он уже был наказан за это преступление трибуналом во Франции в 1949 году и не может быть повторно осужден за то же самое деяние. В 1955-м он был помилован в рамках французско-германских мер по примирению после Второй мировой войны, вернулся на родину и стал работать почтальоном, однако так и не утратил веру в идеи национал-социализма: так, в 2018-м Мюнтер принял участие в съезде НДПГ, которую власти Германии определяют как правоэкстремистскую, а ряд экспертов и исследователей — как преемницу НСДАП, единственной законной партии Третьего рейха. На том мероприятии мужчина выступил как «свидетель времени», отмечает Europe1.

Резня в Аске произошла 1-2 апреля 1944 года после того, как в окрестностях деревни было совершено покушение на железнодорожный состав, перевозивший военнослужащих 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». В ответ на атаку эсэсовцы собрали 86 подростков и мужчин, живших по обе стороны от железной дороги, и убили их. Мюнтер, на тот момент служивший в «Гитлерюгенде», заявлял, что не принимал участия в расправах, а лишь конвоировал жертв.

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