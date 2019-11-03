Футболист в ярости решил уйти с поля из-за расистов, вернулся и забил в девятку

Нападающий итальянской «Брешии» Марио Балотелли хотел уйти с поля в матче против «Вероны» из-за расистских оскорблений со стороны фанатов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Генри Бушнелла.

На 54-й минуте матча Балотелли, удерживая мяч в борьбе, внезапно взял его в руки и запустил в сторону трибун, после чего двинулся в сторону выхода с поля. Партнеры и соперники пытались сдержать форварда, однако тот отказывался вернуться в игру. В итоге судья на несколько минут прервал матч, а болельщикам было объявлено, что в случае еще одного проявления расизма с их стороны встреча может быть завершена досрочна.

Балотелли в итоге вернулся на поле. На 85-й минуте он получил мяч за пределами штрафной соперника и ударом в девятку отправил его в сетку. Усилия форварда не помогли «Брешии» избежать поражения со счетом 1:2.

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