Названа вероятная дата похорон главы ингушского центра «Э»

Похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда могут состояться в понедельник, 4 ноября. Об этом 3 ноября сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, тела погибших еще не выдали их родным. «Ожидается, что это произойдет сегодня, а завтра состоятся похороны погибших», — сказал источник.

Материалы по теме Главного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся

Эльджаркиевы были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Убийца сделал не менее семи выстрелов и скрылся с места преступления на автомобиле. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью главы центра «Э». Оно могло быть совершено из-за мести представителей религиозной секты. На причастность к преступлению проверяют девять человек. В Следственном комитете сообщили, что за первые несколько часов расследования «серьезно продвинулись» в работе по раскрытию данного преступления. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства, чтобы ускорить раскрытие убийства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!