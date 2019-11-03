Коллеги убитого главы ингушского центра «Э» выступили с обращением

Полицейские Ингушетии записали видеообращения после гибели начальника центра по противодействию экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, который был застрелен в Москве. Ролики опубликованы на сайте МВД республики.

Оперуполномоченный ЦПЭ, подполковник полиции Андрей Барабанов заявил, что Эльджаркиев был грамотным, хорошим руководителем, и его гибель — это сильный удар по МВД, от которого нескоро оправятся. Полицейский выразил соболезнование родным Эльджаркиева и пожелал его матери терпения. «Чем сможем, мы обязательно будем оказывать помощь. Ни ее, ни братьев не оставим», — заявил подполковник.

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Оперуполномоченный Управления уголовного розыска, майор полиции Саварбек Ахильгов назвал погибшего достойным офицером и надежным другом. Убийство Эльджаркиева — подлое преступление, которое не останется безнаказанным, добавил он.

Начальник отдела ЦПЭ, майор полиции Андрей Овада заявил, что убийство Эльджаркиева стало потерей для всего личного состава, и те лица, которые совершили преступление, ответят по всей строгости закона.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью погибшего. Следователи заявили, что установили круг подозреваемых.

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