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Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве

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Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова на Ленинском проспекте

Родной брат расстрелянного в Москве руководителя ингушского центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России Ибрагима Эльджаркиева работал врачом в одной из столичных клиник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте республики Ингушетии.

«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что трагическая гибель братьев Эльджаркиевых стала большой утратой для всего ингушского народа, их коллег, родных и близких людей.

В сообщении не уточняется, в какой именно клинике работал брат Эльджаркиева, но данные о сотруднике по имени Эльджаркиев Ахмед Абдул-Назирович размещены на сайте Первой градской больницы имени Пирогова. Он числится там как врач-анестезиолог-реаниматолог.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы вечером в субботу, 2 ноября. Нападавший сделал не менее семи выстрелов в мужчин, а затем скрылся на автомобиле. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. На причастность к преступлению проверяют девять человек.

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