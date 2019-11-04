Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россиянка прокатила двух енотов на крыше автомобиля
Кабан сутки пугал жителей украинского города и попался в церкви
Разведение сил на очередном участке в Донбассе сорвалось
Трампа обвинили в захвате сирийской нефти
«ВКонтакте» посоветует пользователям отказаться от оскорблений
Лучшим российским исполнителем признали гражданку Украины
В Белоруссии россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази
Российского чиновника поймали на крупной взятке
Высмеявший Нурмагомедова боец UFC согласился на бой с другом россиянина
Новости партнеров

Чеченский министр оправдал пытки «аферистов» электрошокером

Перейти в «Мою Ленту»
Иса Ибрагимов

Министр по делам молодежи Чеченской Республики Иса Ибрагимов назвал применение электрошокеров к «аферистам» недостаточным наказанием. Так он прокомментировал ситуацию вокруг племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Ислама Кадырова, подозреваемого в жестоком обращении с людьми, сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, глава министерства оставил соответствующий комментарий в Instagram в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», в котором сотрудник телевидения беседовал с бывшим мэром Грозного Исламом Кадыровым. В ходе разговора экс-глава города извинился перед людьми за применение электрошокера, заявив, что такому поступку нет оправдания.

Он добавил, что его действия были вызваны не злым умыслом или корыстными целями, а желанием помочь людям, которые стали жертвами аферистов.

Ислам Кадыров также объяснил свое «неадекватное и неподобающее поведение» последствиями ДТП. «Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно», — заявил он.

Бывший мэр отметил, что его поведение «не подобает ни одному из членов команды Кадырова». Кроме того, он опроверг информацию о том, что его якобы сняли с должности из-за причастности к заговору против главы Чечни.

В конце октября замначальника уголовного розыска управления МВД чеченской столицы Саламбек Мутиев сообщил, что телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи, на которых Ислам Кадыров применяет электрошокер к людям, которых он заподозрил в мошенничестве, угрожает им и обвиняет в финансировании террористов. На записи также видно, как бывший чиновник заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Для аферистов и электрошокеры недостаточны". Чеченский министр по делам молодежи вступился за Ислама Кадырова
Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером
Кремль отреагировал на скандал с пытками людей племянником Кадырова
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

Массовое сознание

О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
06:59Сегодня

Россия оценила идею снять фильм об отравлении Скрипалей

00:03Сегодня

В Кремле определили судьбу украинской ГТС без российского газа

23:05 3 ноября

Поддержку первичного звена здравоохранения признали заслугой Путина

Россия19:0431 октября

«Ужасные вещи случаются каждый день»

Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
21:07 3 ноября

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

20:46 3 ноября

Бутиной выдали новый паспорт

20:29 3 ноября

В Кремле назвали российское здравоохранение неспособным к самообновлению

Россия00:1631 октября
Алан Ерох

«Ну че, когда революция?»

Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
20:24 3 ноября

Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером

20:07 3 ноября

Стало известно о салюте после гибели главы ингушского центра «Э»

19:49 3 ноября

Названы ухудшающие настроение продукты

Россия
Россия оценила идею снять фильм об отравлении Скрипалей
Массовое сознание
О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
В Кремле определили судьбу украинской ГТС без российского газа
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Поддержку первичного звена здравоохранения признали заслугой Путина
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Все материалы
Мир
Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Трамп оценил отношения с Россией и Украиной
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Пираты похитили моряков у берегов Бенина
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Бегущие и падающие ради бесплатных обедов белорусы попали на видео
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Глава офиса Зеленского опубликовал фото без зубов после слухов о драке
Все материалы
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Президент «Макдоналдса» ушел в отставку из-за служебного романа
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Песков заявил о возможности реализации «Северного потока-2» без разрешения Дании
Педагогика с элементами волшебства
О работе детских клубов в Москве
Крупнейшую сделку в истории окончательно одобрили
Все материалы
Силовые структуры
В причастности к убийству главы ингушского центра «Э» заподозрили девять человек
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Стало известно о нескольких убийцах главного борца с экстремизмом Ингушетии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Анатолий Нагиев«Живым этого зверя не брать»
Этот маньяк убивал девушек и охотился на Пугачеву. Он был так силен, что рвал наручники
Российские школьники взорвали петардами 11 щенков
Все материалы
Наука и техника
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар-спутник
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Названы замедляющие старение продукты
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Старые iPhone отключат от интернета
Все материалы
Спорт
Высмеявший Нурмагомедова боец UFC согласился на бой с другом россиянина
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Загитова призналась в нежелании соревноваться после Олимпиады
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
«Эвертон» раскрыл подробности жуткой травмы футболиста команды
«Манчестер» у моря
МЮ гостит в Борнмуте, «волки» экзаменуют «Арсенал» — главные интриги тура АПЛ
Джокович лишился статуса первой ракетки мира
Все материалы
Культура
Умер известный композитор Владлен Неплох
Группа «Цветы»«Кто-то должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Госпитализацию Семчева опровергли
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии
Господи Иисусе!
Самый эпатажный рэпер планеты уверовал в Бога, а тот наградил его деньгами
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
Все материалы
Интернет и СМИ
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Новость про 11-метровые квартиры оказалась пародией на «настоящую пропаганду»
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Галустян отказался говорить об участии в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Соловьев поведал о лишающих Украину транзита «сказочных молодцах»
Все материалы
Ценности
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Ким Кардашьян прифотошопила дочь к снимку и насмешила фанатов
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Новую юбку бренда подняли на смех за невозможность носить с нижним бельем
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
41-летняя модель прогулялась по улицам в расстегнутой куртке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Россияне назвали причины отказа от путешествий
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Укушенный ядовитой змеей турист потерял сознание и умер
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Два самолета экстренно сели в Москве
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Российский SSJ-100 после экстренной посадки показали на видео
Все материалы
Из жизни
Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Мама «девочки-бэтмена» с пятном на все лицо обратилась к россиянам
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Нерожденный ребенок показал «знак победы» на УЗИ и поразил врачей
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Катавшего туристов слона довели до смерти от усталости
Все материалы
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Самый мощный G-Class девяностых
Видео: Mercedes-Benz G 500 от Brabus
«Капсулу времени» Mercedes-Benz W126 оценили дороже нового «Майбаха»
Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Названы самые опасные для пешеходов автомобили
Все материалы
Дом
Еще одна зарубежная знаменитость захотела поселиться в России
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Названы регионы России с самой выгодной ипотекой
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Москвичам рассказали об 11-метровых квартирах
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В Амстердаме началась бесплатная раздача исторической недвижимости
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы