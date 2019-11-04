Чеченский министр оправдал пытки «аферистов» электрошокером

Министр по делам молодежи Чеченской Республики Иса Ибрагимов назвал применение электрошокеров к «аферистам» недостаточным наказанием. Так он прокомментировал ситуацию вокруг племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Ислама Кадырова, подозреваемого в жестоком обращении с людьми, сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, глава министерства оставил соответствующий комментарий в Instagram в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», в котором сотрудник телевидения беседовал с бывшим мэром Грозного Исламом Кадыровым. В ходе разговора экс-глава города извинился перед людьми за применение электрошокера, заявив, что такому поступку нет оправдания.

Он добавил, что его действия были вызваны не злым умыслом или корыстными целями, а желанием помочь людям, которые стали жертвами аферистов.

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Ислам Кадыров также объяснил свое «неадекватное и неподобающее поведение» последствиями ДТП. «Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно», — заявил он.

Бывший мэр отметил, что его поведение «не подобает ни одному из членов команды Кадырова». Кроме того, он опроверг информацию о том, что его якобы сняли с должности из-за причастности к заговору против главы Чечни.

В конце октября замначальника уголовного розыска управления МВД чеченской столицы Саламбек Мутиев сообщил, что телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи, на которых Ислам Кадыров применяет электрошокер к людям, которых он заподозрил в мошенничестве, угрожает им и обвиняет в финансировании террористов. На записи также видно, как бывший чиновник заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги.

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