Кремль отреагировал на скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Кремле не располагают информацией о полицейской проверке в отношении бывшего мэра Грозного, племянника главы Чечни Ислама Кадырова. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости.

По его словам, это не вопрос Кремля. «Мы не располагаем информацией, я ничего не могу сказать», — сказал Песков.

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Телерадиокомпания «Грозный» 25 октября передала в полицию видеозаписи, на которых бывший чиновник бьет электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявил, что Ислам Кадыров был полезен на посту мэра, однако допустил ошибки, за что и был уволен.

В республике отметили, что выпуск репортажа был лично санкционирован главой Чечни. По словам анонимных источников, это было сделано, чтобы показать, что в окружении главы Чечни Рамзана Кадырова не может быть предателей.

В середине октября «Новая газета» сообщила, что племянника Кадырова считают причастным к заговору против главы Чечни. Отмечалось, что после разоблачения бывший мэр Грозного появился на ТВ с забинтованными руками. Власти республики информацию о зачистке окружения Кадырова отвергли.

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