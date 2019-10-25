Появились подробности изоляции племянника Кадырова

Ставший фигурантом уголовного дела троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Ислам Кадыров неоднократно оказывался в центре скандалов в республике. В связи с чередой конфликтов он, по информации источника в Грозном, оказался в изоляции, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Отмечается, что глава республики, несмотря на молодость Кадырова, с 2009 года поручал ему руководящие посты — в 25 лет Ислам получил должность мэра Грозного. В 2015 году он угодил в первый скандал, связанный с блогером Тумсо Абдурахмановым, — последний не пропустил кортеж Кадырова на дороге, за что был задержан, обвинен в приверженности салафизму — нетрадиционному течению в исламе — и вынужден спасаться бегством из страны. В 2018 году спикер чеченского парламента Магомед Даудов в беседе с блогером заявил, что Ислам Кадыров не является представителем власти и нигде не работает.

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В середине октября «Новая газета» сообщила, что племянника Кадырова считают одним из соучастников заговора против главы Чечни. Предполагалось, что его телефонную книгу использовали, чтобы передать номер Кадырова его личным врагам. Отмечается, что после разоблачения Ислам Кадыров появился на ТВ с забинтованными руками. В Чечне информацию о зачистке ближайшего окружения главы республики из-за заговора опровергли.

По информации издания, троюродный племянник Кадырова также участвовал в финансовых операциях без ведома главы Чечни. Источник в республике отметил, что его изолировали, лишили всех преференций и всего, что он нажил за годы у власти. Позже ему разрешили иметь маленький бизнес — автозаправочную станцию.

«Кавказ.Реалии» напоминает, что первые признаки того, что с Исламом Кадыровым «не все в порядке», появились после визита Рамзана Кадырова в Саудовскую Аравию. Тогда местный госканал, использовавший старые кадры с главой Чечни, замазал лицо племянника, стоящего за ним.

Ранее телеканал «Грозный» опубликовал сюжет с кадрами, на которых видно, как Ислам Кадыров применяет электрошокер к задержанным якобы за мошенничество жителям города, угрожает им обвинениями в финансировании террористов. Видеозапись передали в полицию, после чего в отношении бывшего мэра Грозного начали проверку.

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