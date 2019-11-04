Названы сроки поставок российских СУ-30СМ в Армению

Поставки российских СУ-30СМ в Армению начнутся в декабре 2019-го или в первые месяцы 2020 года. Об этом сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает РИА Новости.

«Самолеты будут доставлены или в декабре или в январе-феврале», — сказал он. По словам Тонояна, на первом этапе республика планирует получить четыре СУ-30СМ из России, контракт на поставку истребителей уже частично оплачен.

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Всего, по словам министра, Ереван намерен приобрести 12 таких машин. Также Тоноян добавил, что для оснащения своей армии Ереван закупает новые современные виды вооружений из разных стран.

В начале октября сообщалось, что еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. В настоящее время основную часть боевой авиации страны составляют российские легкие истребители МиГ-29. Однако принятая программа по модернизации Военно-воздушных сил предусматривает закупку тяжелых истребителей: в частности, в 2018 году Мьянма заказала у России шесть Су-30СМ и планирует в дальнейшем приобрести еще несколько таких самолетов.

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