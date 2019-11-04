Раскрыто кремлевское меню в День народного единства

Гостей церемонии вручения наград в День народного единства в Кремле кормили блюдами традиционной русской кухни. Фотография праздничного меню опубликована в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Так, пришедшим на церемонию награждения подавали салат из карельской форели с огурцами, пельмени свекольные с перепелкой, воронежскую говядину с печеным картофелем, морского окуня с овощами. Из десертов гостям предлагались шербет из антоновских яблок, имбирный мусс с пряной сливой и мороженое из белого шоколада, а из напитков — вино из Усадьбы Дивноморское.

В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.

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