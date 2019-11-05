СПЧ вызвался помочь Льву Пономареву в создании новой организации

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готов поддержать правозащитника Льва Пономарева в создании новой организации. Об этом Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщила заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

Она отметила, что деятельность Пономарева много лет является флагманом защиты прав человека. «При создании новой организации Совет готов оказать поддержку правозащитнику как юридического, так и иного характера. Никто не запрещал Льву Александровичу заниматься правозащитной деятельностью, и я думаю, что его вряд ли кто-то может остановить», — добавила Киркора.

Ранее Лев Пономарев выразил желание создать новую правозащитную организацию «без регистрации юридического лица». Он уточнил, что это будет «новое объединение с новым руководством».

Лев Пономарев несколько лет возглавлял общественное движение «За права человека».

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