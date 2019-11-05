Чеченским ворам в законе предрекли ведущую роль в России

После ареста по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан, за пределы России начали уезжать другие славянские воры в законе. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, законники из числа выходцев с Кавказа также проводят большую часть времени в Европе, однако чеченские воры в законе продолжают проживать в родной республике. По данным правоохранителей, они планируют создать мощную команду и попытаться в ближайшее время выйти на ведущие роли в России.

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В настоящий момент в Чечне находятся Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой), Ахмад Домбаев, Азиз Батукаев (Азиз) и Гилани Алиев, известный как Гилани Седой. Так называемым авторитетом этой группы является старший друг Гилани Седого Казбек Дукузов — подозреваемый в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Отмечается, что у него нет криминальных погонов, однако к его мнению прислушиваются законники, он также решает проблемы между криминальными кланами и видными представителями Чечни.

В апреле сообщалось, что Дукузов находится в Чечне и даже не пытается скрываться от следствия. Отмечалось, что он исчезал из поля зрения российских правоохранителей только на несколько лет, после того как в 2011 году был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах по подозрению в организации разбойного нападения на двух бизнесменов.

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