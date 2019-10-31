Криминальный мир отказался поддерживать преемника главного вора России

Лидер сухумского воровского клана Мераб Джангвеладзе (Сухумский), один из самых влиятельных криминальных авторитетов, отказался поддерживать Бадри Когуашвили (Кутаисского) — московского преемника лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом в четверг, 31 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным агентства, недавно Бадри Когуашвили прибыл в Италию, где встретился с Мерабом Джангвеладзе. Когуашвили передал своему собеседнику обещания всяческой поддержки от Захария Калашова в обмен помощь в борьбе с Надиром Салифовым (Гули) — главным криминальным авторитетом Азербайджана.

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В ответ Джангвеладзе заявил, что больше не верит словам Калашова, а Салифов — вор в законе и его друг. Таким образом, Когуашвили фактически было отказано в любой поддержке.

8 октября сообщалось, что Когуашвили прибыл в Турцию, где встретился с местным лидером преступного мира Седатом Пекером. Помощь в организации этой встречи оказал бывший вор в законе Гурсель Сайфулов (Гурам Ташкентский), который живет в Турции и хорошо знаком с турецкими авторитетами.

Когуашвили в статусе официального представителя Калашова предложил Пекеру союз в обмен на его помощь в плане физического устранения Салифова — но получил отказ. Ранее в сентябре стало известно, что Когуашвили объявил Гули войну за инцидент, произошедший 26 августа в Турции, когда на встрече с главным криминальным авторитетом Азербайджана был избит 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе (Квежоевич).

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