Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
Украину включили в пятерку самых опасных стран для журналистов
Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг
Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси 
Раскрыты подробности дела о сорванном теракте джихадиста в Москве
Мужчина аккуратно сложил футболку и назвал это величайшим моментом в жизни
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Новости партнеров

Появились подробности «умывания» российской пациентки половой тряпкой

Перейти в «Мою Ленту»

Перед инцидентом с «умыванием» грязной половой тряпкой пациентка одной из больниц города Миасс Челябинской области просила санитаров принести ей судно на протяжении нескольких дней — ее просьбы игнорировали. Об этом рассказала снявшая издевательства на видео свидетельница инцидента в беседе с телеканалом «360».

По ее словам, некоторые санитарки пытались ухаживать за пациенткой по имени Ирина, другие ее игнорировали. Женщине с рядом хронических заболеваний приходилось ходить под себя. Причем чистые простыни ей якобы выдавали не всегда. В день инцидента с тряпкой Ирина не смогла больше терпеть и встала с постели. Ее лицо в тот момент «измазано» не было.

«Эта тряпка, не знаю, чем ее мыли. Не знаю, почему у нее лицо было в таком состоянии. У нее чистое было лицо. Сидеть ей нельзя, стоять ей нельзя», — добавила женщина, которую хотят привлечь к ответственности за съемку видео якобы из-за нарушения закона о персональных данных и врачебной тайны.

Кроме того, по словам женщины, «врачи сказали, что у нее [пациентки] смертельная болезнь, которой можно заразиться». Родственникам Ирины якобы не сообщили, что она находится в больнице, отметила собеседница телеканала.

Сама Ирина говорит с трудом из-за травмы лица. Она рассказала телеканалу, что хочет домой и что ее мучает жажда.

Ранее стало известно, что администрация больницы намерена привлечь к ответственности женщину, снявшую на видео, как сотрудница помыла лицо пациентки грязной половой тряпкой. Сведения об инциденте планируется отправить в прокуратуру.

Ролик, на котором сотрудница больницы помыла лицо пациентки тряпкой, когда увидела испачканный испражнениями пол, появилось в сети 4 ноября. Она возмущенно отчитала пациентку заявив, что та «изгадила тут все». На опубликованных кадрах видно, что женщина попыталась сопротивляться, но не смогла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Предыстория: Снявшую на видео «умывание» россиянки половой тряпкой в больнице решили наказать
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Говорили, что у нее смертельная болезнь». Санитары игнорировали просьбы умытой половой тряпкой пациентки
Снявшую на видео «умывание» россиянки половой тряпкой в больнице решили наказать
Российская уборщица помыла лицо пациентки половой тряпкой и попала на видео
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Дяденьки, вас едут убивать!»

Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
17:28Сегодня

В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси 

17:07Сегодня

СПЧ вызвался помочь Льву Пономареву в создании новой организации

16:16Сегодня

Путин назвал инициаторов войны против русского языка

Россия00:03 4 ноября

Массовое сознание

О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
15:53Сегодня

Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО

15:47Сегодня

Мать еще одной российской школьницы пожаловалась на травлю за отказ скидываться

15:47Сегодня

В Госдуме оценили шансы Украины перезимовать без российского газа

Россия19:0431 октября

«Ужасные вещи случаются каждый день»

Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
15:23Сегодня

Россиянин прокатил в багажнике «труп» на Хэллоуин и заинтересовал полицию

14:56Сегодня

Россиянам пообещали серию температурных рекордов

14:50Сегодня

Температура в Москве побила полуторавековой рекорд

Россия
Появились подробности «умывания» российской пациентки половой тряпкой
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
СПЧ вызвался помочь Льву Пономареву в создании новой организации
Массовое сознание
О чем думают и чего хотят большинство жителей России? Тест
Путин назвал инициаторов войны против русского языка
Все материалы
Мир
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Саудовского принца обвинили в сокрытии репрессий за успешными реформами
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Германия поблагодарила Горбачева за чудо для Европы
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Все материалы
Бывший СССР
Украина потратит миллионы долларов на суды с Россией
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Порошенко саботировал вызов на допрос
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
На Украине заявили о переданных России четырех шпионах
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Националисты во Львове разбили музыканту гитару за русскую песню
Все материалы
Экономика
Цены на алмазы рухнули
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Российский олигарх попросил защитить его компанию от немцев
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Европейская компания потребовала от Украины вернуть деньги
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi показала Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Советский комплекс «Метис» снес башню турецкому Т-155 Firtina
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Найдена смертоносная для всей Вселенной аномалия
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Рассекречены документы о ядерном оружии СССР
Все материалы
Спорт
Стюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Черный кот выбежал на поле во время матча и восхитил футбольных комментаторов
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Игрок НХЛ влетел головой в штангу в попытке спасти ворота и получил травму
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Объявлен состав сборной России на последние матчи отбора на Евро-2020
Все материалы
Культура
Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Умер актер Петр Смидович
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Киану Ривза заподозрили в первом романе за почти 20 лет
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Исполнитель Sleeparchive выступит в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Пользователи Windows незаметно стали жертвами атаки хакеров
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Twitter забанил популярный новостной сайт после обвинений в киберпреступлениях
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Рассадник террористов и педофилов возродился с помощью российской компании
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Водонаева призвала остановить «мусорный сериал» Малахова про эскортниц
Все материалы
Ценности
Голый модельер попозировал в обнимку с обнаженной моделью
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Разодетая в Gucci модель вышла на улицу в холод с босой дочерью
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Памела Андерсон показала вульгарное фото в шапке индейцев и была обругана
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Сотни бутылок затонувшего на пути в Россию ценного алкоголя подняли со дна
Все материалы
Путешествия
Туристка затерялась в открытом океане и выжила благодаря леденцам
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку и нарвался на проверку
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Пилот пустил пассажирку в кабину и пожизненно лишился работы
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Китайцы незаконно заполонили российский полуостров
Все материалы
Из жизни
Мужчина поссорился с сестрой и швырнул в нее годовалого чихуахуа
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Миллион муравьев-каннибалов сбежали из советского ядерного бункера
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Учитель спас запертого в клетке и брошенного в озеро щенка
Все материалы
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Volkswagen подготовил три разновидности Teramont для бездорожья
Появились первые изображения купе-кроссовера Kia с космическим дизайном
Все материалы
Дом
В России пенсионные накопления предложили тратить на улучшение жилья
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве пройдет форум по недвижимости Urban Space
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Apple сделает жилье доступным
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России подорожало самое дешевое жилье
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы