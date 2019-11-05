Появились подробности «умывания» российской пациентки половой тряпкой

Перед инцидентом с «умыванием» грязной половой тряпкой пациентка одной из больниц города Миасс Челябинской области просила санитаров принести ей судно на протяжении нескольких дней — ее просьбы игнорировали. Об этом рассказала снявшая издевательства на видео свидетельница инцидента в беседе с телеканалом «360».

По ее словам, некоторые санитарки пытались ухаживать за пациенткой по имени Ирина, другие ее игнорировали. Женщине с рядом хронических заболеваний приходилось ходить под себя. Причем чистые простыни ей якобы выдавали не всегда. В день инцидента с тряпкой Ирина не смогла больше терпеть и встала с постели. Ее лицо в тот момент «измазано» не было.

«Эта тряпка, не знаю, чем ее мыли. Не знаю, почему у нее лицо было в таком состоянии. У нее чистое было лицо. Сидеть ей нельзя, стоять ей нельзя», — добавила женщина, которую хотят привлечь к ответственности за съемку видео якобы из-за нарушения закона о персональных данных и врачебной тайны.

Кроме того, по словам женщины, «врачи сказали, что у нее [пациентки] смертельная болезнь, которой можно заразиться». Родственникам Ирины якобы не сообщили, что она находится в больнице, отметила собеседница телеканала.

Сама Ирина говорит с трудом из-за травмы лица. Она рассказала телеканалу, что хочет домой и что ее мучает жажда.

Ранее стало известно, что администрация больницы намерена привлечь к ответственности женщину, снявшую на видео, как сотрудница помыла лицо пациентки грязной половой тряпкой. Сведения об инциденте планируется отправить в прокуратуру.

Ролик, на котором сотрудница больницы помыла лицо пациентки тряпкой, когда увидела испачканный испражнениями пол, появилось в сети 4 ноября. Она возмущенно отчитала пациентку заявив, что та «изгадила тут все». На опубликованных кадрах видно, что женщина попыталась сопротивляться, но не смогла.

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