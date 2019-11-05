Снявшую на видео «умывание» россиянки половой тряпкой в больнице решили наказать

Администрация одной из больниц челябинского города Миасс намерена привлечь к ответственности женщину, снявшую на видео, как сотрудница помыла лицо пациентки грязной половой тряпкой. Об этом заявили в пресс-службе городской больницы №2, сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

По словам собеседника издания, автор видео якобы нарушила закон о персональных данных и врачебную тайну. Сведения об инциденте планируется отправить в прокуратуру. Нянечку, которая умыла женщину тряпкой, также могут привлечь к дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений этики и деонтологии по отношению к пациентке.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшая пациентка имеет ряд хронических заболеваний и не может контролировать свое поведение из-за поражения личности. Ее положили в общую палату, потому что свободных одноместных палат в больнице не оказалось.

«На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки, который был осуществлен силами персонала отделения. Для обработки используется тканевый материал однократного применения, отдельный для различных частей тела, и соответствующий инвентарь», — прокомментировали инцидент в больнице.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудница больницы помыла лицо пациентки грязной половой тряпкой, когда увидела испачканный испражнениями пол. Она возмущенно отчитала пациентку заявив, что та «изгадила тут все». На опубликованных кадрах видно, что женщина попыталась сопротивляться, однако не смогла.

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