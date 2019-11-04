Российская уборщица помыла лицо пациентки половой тряпкой и попала на видео

В одной из больниц челябинского города Миасс уборщица помыла лицо пациентки грязной половой тряпкой, когда увидела испачканный испражнениями пол. Видео произошедшего опубликовано на странице «Двач» в Twitter в понедельник, 4 ноября.

На записи можно увидеть, что пациентка сидит на своей кровати в палате без одежды. В этот момент уборщица заходит и замечает, что пол испачкан испражнениями. Она возмущенно отчитала пациентку заявив, что та «изгадила тут все». Уборщица вышла, однако вскоре вернулась, несколько раз окунула тряпку в грязную воду и протерла ею лицо женщины, заявив, что его надо помыть. Пациентка попыталась сопротивляться, однако не смогла.

Жители Миасса пытаются установить личность уборщицы. Руководство больницы пока не комментировало ситуацию.

В конце октября жительница города Серов в Свердловской области Ольга Михеева пожаловалась, что ее избила фельдшер местной поликлиники после того, как женщина попросила амбулаторную карту для обследования в Нижнем Тагиле. Михеева написала заявление главврачу, там сказали, что будут рассматривать заявление 30 дней. В Минздраве сообщили, что жалоба от пациентки не поступала.

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