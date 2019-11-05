Турчак назвал голословными обвинения коммунистов в адрес сенатора Воробьева

«Выступление коммунистов сегодня в ГосДуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком — это отсутствие политической культуры», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, переходить на личности, давать оценки членам семьи губернатора Воробьева — недостойное политика поведение. «За спиной Юрия Воробьева, моего коллеги, Героя России, сотни спасенных жизней и достойных поступков. Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Ранее, 5 ноября, на пленарном заседании Государственной думы РФ депутат от КПРФ Валерий Рашкин обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой проверить деятельность сенатора Юрия Воробьева — отца губернатора Московской области Андрея Воробьева. По мнению Рашкина, комиссия Воробьева должна была прояснить историю с видом на жительство экс-сенатора Рауфа Арашукова в ОАЭ, что уже являлось бы основанием для снятия с него полномочий члена СФ. При этом депутат обвинил Юрия Воробьева в намеренном сабботировании расследования в отношения бывшего сенатора Арашукова.