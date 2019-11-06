Защитник «Челси» протащил мяч через все поле и запустил его в небеса в матче ЛЧ

Защитник «Челси» Курт Зума промахнулся после сольного прохода в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса». Видео опубликовано в Twitter.

Во втором тайме француз подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужой штрафной, по пути обыграв нескольких соперников. Зума вышел на позицию и нанес удар правой ногой, однако мяч полетел сильно выше ворот. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на промах игрока смехом.

По ходу встречи лондонцы уступали со счетом 1:4, однако после удаления двух футболистов «Аякса» хозяева сумели отыграться. Матч завершился вничью — 4:4.

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