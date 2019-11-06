США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

Россия готова в будущем использовать искусственный интеллект в военных целях. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РИА Новости.

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил он.

Лидерство в области искусственного интеллекта поможет доминировать на международной сцене много лет, уверен американский министр. Он сравнил ситуацию с той, которая сложилась после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году, а также призвал активно развивать технологию в США, так как это поможет препятствовать «авторитарным правительствам» в этой области и, как следствие, на поле боя.

В октябре бывший разработчик Google Лара Нолан рассказала, что оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды. Под таким оружием имеется в виду система, способная принимать решение без человека. По словам Нолан, если в одном районе будет находиться много подобных систем, то существует вероятность «внезапной войны», так как они среагируют друг на друга почти моментально.

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