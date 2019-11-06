Борис Джонсон сравнил своего противника со Сталиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил своего политического противника, главу Лейбористской партии Джереми Корбина, с главой СССР Иосифом Сталиным. Об этом сообщает The Independent.

По мнению главы Консервативной партии, его оппоненты-лейбористы ненавидят любое желание людей получить прибыль, поэтому готовы так сильно поднять налоги, что «уничтожат саму основу процветания этой страны».

«Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на определенных миллиардеров — и осуждают с таким удовольствием, с такой мстительностью, невиданной с тех времен, когда Сталин преследовал кулаков. Они бы с радостью обложили налогами вообще все: пансионы, предприятия, наследство, дома, сады», — цитирует издание слова политика.

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The Independent приводит последние высказывания Корбина, которые, возможно, и вызвали у Джонсона такую реакцию: лидер лейбористов пообещал избирателям «общество, которое работает на общее благо, а не ради миллиардеров», и выразил мнение, что в честном обществе не должно быть ни сверхбогатых, ни бедняков.

Эти заявления — часть кампании политических сил в преддверии всеобщих досрочных выборов в Великобритании. За проведение нового голосования, предложение о котором выдвинул Джонсон, выступило большинство парламентариев.

По данным «Большой российской энциклопедии», в 1930-е годы политике «раскулачивания» в СССР подверглись примерно 5-6 миллионов крестьян: таким образом государство якобы боролось с имущественным расслоением населения. Более 4 миллионов человек были насильно переселены в спецпоселения в отдаленные регионы страны, около 600 тысяч умерли от голода и болезней. Большинство репрессированных на самом деле были крестьянами среднего достатка.

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