Объем соглашений с Китаем превысит 350 миллионов долларов

Россия может подписать с Китаем соглашения на сумму, превышающую 350 миллионов долларов. Об этом заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Кожевников. Его слова приводятся на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что это произойдет в рамках проходящей в Шанхае Китайской международной импортной выставки (CIIE). «По итогам прошлого года мы здесь в рамках этой экспо подписали соглашений с нашими китайскими партнерами на 350 миллионов долларов, а в этом году мы рассчитываем, что эта цифра будет выше», — указал Кожевников.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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