В правительстве Крыма произошли кадровые перестановки

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook о серьезных кадровых изменениях в правительстве республики. В отставку уходят трое заместителей председателя совета министров.

По словам Аксенова, в ходе рабочей встречи он поблагодарил своих заместителей Дмитрия Полонского, Аллу Пашкунову и Ларису Опанасюк за плодотворную совместную работу. Все они работали в крымском правительстве с момента воссоединения полуострова с Россией.

Полонский, который курировал внутреннюю политику и работу СМИ, принял предложение возглавить инвестиционную компанию, рассказал Аксенов. О новой работе Пашкуновой, отвечавшей за социальную сферу, и Опанасюк, курировавшей культуру, туризм и юридический сектор, не уточняется.

Новое правительство Крыма будет сформировано до конца 2019 года, до этого вице-премьеры и министры работают в статусе «исполняющий обязанности».

20 сентября Аксенов был переизбран большинством голосов главой Крыма. В ходе присяги он пообещал эффективно выполнять свои обязанности. Аксенов возглавил регион в 2014 году.

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