Аксенова переизбрали главой Крыма

Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым. Он был переизбран большинством голосов, сообщает РИА Новости в пятницу, 20 сентября.

С трибуны он поклялся соблюдать российскую и крымскую конституции, исполнять законы и указы президента России, а также уважать и обеспечивать права и свободы человека.

После Аксенов внес три кандидатуры на пост сенатора от Крыма, среди них действующий сенатор Ольга Ковитиди.

Аксенов сам вошел в список кандидатур, которые 10 сентября президент Владимир Путин предложил в качестве претендентов на пост главы республики. В августе Путин заявил, что действующий глава Крыма работает эффективно.

Глава Крыма избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Аксенов возглавил регион в 2014 году.

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