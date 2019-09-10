Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 сентября.

В список вошли действующий глава региона Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

8 сентября в Крыму прошли выборы в Госсовет второго созыва. Они были организованы по смешанной системе: 50 депутатов избирались по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.

МИД Украины раскритиковал выборы в Крыму. В ведомстве призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию. Между тем в Совете Федерации расценили это как открытую попытку вмешательства в избирательный процесс.

Полуостров присоединился к России по итогам мартовского референдума 2014 года. Киев, ряд других стран не признали легитимность голосования, и считают Крым оккупированной территорией. Москва указывает на голословный и политический характер обвинений.

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