В России ответили на обвинение Украины из-за выборов в Крыму

Протесты украинской стороны против проведения выборов в Крыму можно расценивать как открытую попытку вмешательства в избирательный процесс. Об этом заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению сенатора, действия Киева не способствуют улучшению отношений между странами, надежды на которое появились после обмена заключенными.

Как сообщалось ранее, в Крыму также раскритиковали протест МИД Украины в связи с местными выборами. Депутат крымского Государственного совета Владислав Ганжара заявил, что другой реакции от украинских властей в Крыму и не ожидали.

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму 8 сентября и призвал международных партнеров усилить давление на Россию. «Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая нормализация и налаживание диалога вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям», — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В единый день голосования в Крыму проходят выборы в Госсовет второго созыва. Выборы организованы по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 25 — в одномандатных округах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина и ряд других стран обвиняют Москву в захвате территорий, российская сторона все обвинения отвергает.

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