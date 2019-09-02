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Первый президент Крыма вышел из комы

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Юрий Мешков

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы. Об этом сообщила его дочь Марианна на своей странице в Facebook.

По ее словам, Мешков может моргать, но пока не говорит и не двигается. Дальнейшие планы по его лечению и восстановлению пока неизвестны.

Ранее дочь Мешкова рассказала, что ее отец приехал в Турцию на отдых и поругался с сотрудниками отеля из-за номера. После этого политика разбил инсульт, врачи ввели его в состояние искусственной комы. Его дочь опасалась, что Мешков может не дожить до утра.

Юрий Мешков — первый и единственный президент Крыма. На выборах президента республики в 1994 году он набрал 72,9 процента голосов. Он провозгласил курс на интеграцию с Россией и провел референдум о возвращении республике широкой автономии. Однако уже в мае 1995 года Верховная Рада Украины отменила действие крымской конституции, упразднила пост президента и отстранила Мешкова от власти.

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BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»
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