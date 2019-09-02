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Названа причина инсульта первого президента Крыма

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Юрий Мешков

Первого президента Крыма Юрия Мешкова разбил инсульт после того, как он в турецком отеле поругался с сотрудниками из-за номера. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала его дочь Марианна Мешкова.

Мешков 1 сентября прилетел на отдых вместе с супругой. Номер, который им предоставили в отеле, не соответствовал той категории, что он оплатил. Поругавшись с работниками гостиницы, Мешков пошел в душ, и там у него случился инсульт.

Марианна отметила, что ее отца «довели». При этом сотрудники отеля все равно в итоге предоставили Мешковым номер, который они оплатили.

Ранее сообщалось, что из-за инсульта политик впал в кому.

Юрий Мешков стал президентом Крыма в 1994 году, набрав на выборах 72,9 процента избирателей. Он провозгласил курс на интеграцию с Россией и провел референдум о возвращении республике широкой автономии. Однако уже в мае 1995 года Верховная Рада Украины отменила действие крымской конституции, упразднила пост президента и отстранила Мешкова от власти.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума. Это случилось после того, как в Киеве свергли президента Украины Виктора Януковича. Украина и Запад считают присоединение полуострова к России аннексией.

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