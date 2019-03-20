В Симферополе арестовали первого президента Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».

Мешкова задержали во время праздничного концерта на площади Ленина в Симферополе 19 марта после того, как он отказался предъявить документы стражам порядка, заподозрившим экс-президента в алкогольном или наркотическом опьянении.

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Вместе с Мешковым в отдел полиции были доставлены активисты Илья Большедворов, Олег Кочеров и казачий атаман Сергей Акимов. Административный протокол составили только на Мешкова. При этом медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Сам Мешков считает, что был задержан из-за желания провести несанкционированный митинг с критикой крымских властей.

В 1994 году Мешков стал первым и единственным президентом Крыма и в 1995-м лишился этих полномочий. Он занимал активную пророссийскую позицию. Его депортировали с Украины в 2011 году.

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