Фестиваль «Крымская весна» в Москве собрал более 800 тысяч человек

Более 800 тысяч человек посетили фестиваль «Крымская весна» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Фестиваль проходил с 16 по 18 марта в честь пятилетия присоединения Крыма к России. Праздничные мероприятия были организованы на 13 площадках в разных районах Москвы.

«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводилось на 13 площадках города», — сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские отметили, что гуляющие не нарушали общественный порядок.

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