В Москве стартовал фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля в медиацентре московского парка «Зарядье» открылась выставка под названием «На берегах цветущих Крыма.

Помимо прочего, в экспозицию вошли живописные и графические произведения, фотографии, костюмы, предметы быта из коллекций Государственного литературного музея, Российского национального музея музыки, Российского государственного архива литературы и искусства и других собраний.

Также в рамках фестиваля в Зарядье начала работать выставка, посвященная «Артеку». «Гости общаются с вожатыми, изучают песни и традиции "Артека", узнают, как попасть в детский центр, ведь 95 процентов путевок распределяются бесплатно», — рассказали организаторы.

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Кроме того, в «Зарядье» начались Чтения «Литературный Крым», участниками которых станут писатель Захар Прилепин, артисты Олег Газманов и Валерия, а также другие общественные и культурные деятели.

Фестиваль проходит на 13 площадках города. Центральные - на площади Революции, Манежной площади, Тверской площади, Никитском бульваре, окружные - на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы, Митинской улице. Кроме того, будут задействованы парк «Зарядье», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк культуры и отдыха «Сокольники».

Крым, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, был снова присоединен к России в марте 2014 года. Киев, ЕС и США считают действия Москвы аннексией полуострова.

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