Фестиваль «Крымская весна» закроют выступлением оркестра

В воскресенье, 17 марта, в Московском концертном зале «Зарядье» состоится концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Он завершит фестиваль «Крымская весна». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие посвящено пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

С маэстро Владимиром Федосеевым и Государственным академическим Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского выступят лауреаты международных конкурсов Иван Бессонов (Россия), Даниил Харитонов (Россия) и Владислав Хандогий (Белоруссия). В программе — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова.

Фестиваль проходил на 13 площадках города. Центральные - на площади Революции, Манежной площади, Тверской площади, Никитском бульваре, окружные - на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы, Митинской улице. Кроме того, будут задействованы парк «Зарядье», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк культуры и отдыха «Сокольники».

Крым, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, был снова присоединен к России в марте 2014 года. Киев, ЕС и США считают действия Москвы аннексией полуострова.

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