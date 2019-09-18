Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

В Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов отметил, что сам предложил им сложить полномочия, все главы написали соответствующие заявления. Такое решение он принял из-за необходимости формировать новую команду, в том числе и на местах.

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины. Он предположил, что жители Крыма сами захотят вернуться в состав Украины после того, как Украина станет мощной экономической державой. Российский сенатор Алексей Пушков назвал стратегию Киева по возвращению Крыма в состав Украины «не более чем фантомными болями».

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