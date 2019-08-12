Путин похвалил главу Крыма

Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы работаете эффективно, я знаю», — сказал глава государства на рабочей встрече с Аксеновым в Крыму.

Руководитель республики отметил, что у него есть как успехи, так и недоработки. «Но считаю, Владимир Владимирович, стараемся не подводить вас, крымчан», — добавил он.

По мнению Аксенова, Крым развивается и двигается вперед. Так, он рассказал о позитивных изменениях в сельском хозяйстве региона, которые, по его словам, во многом стали возможны благодаря выделению для отрасли 11 миллиардов рублей за последние пять лет по поручению президента.

Также глава Крыма отметил важность реформы системы обращения с коммунальными отходами. «У нас тарифы, наверное, одни из самых низких по стране сегодня: 50 рублей для города на человека и 40 рублей для сельской местности», — добавил Аксенов.

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