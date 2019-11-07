Пахнущие гниющей плотью «пальцы дьявола» нашли впервые за 20 лет

Сотрудники фонда по охране дикой природы обнаружили в заповеднике Долбери-Уоррен вблизи британского города Бристоль редчайший гриб. Об этом сообщает издание The Sun.

Экологи нашли антурус Арчера, также называемый «пальцами дьявола», на Хеллоуин. В Великобритании его не видели с 1999 года. Гриб отличается тем, что пахнет гниющей плотью.

Антурус Арчера имеет яйцевидное плодовое тело, которое выпускает от четырех до семи длинных тонких отростков. Затем они раскрываются и становятся похожи на розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью, которая источает неприятный запах. Зловоние привлекает мух, которые помогают распространять его споры.

Гриб растет в почве и живет за счет мертвой и разлагающейся ткани, такой как щепа, палые листья или старые пни. Несмотря на пугающий вид, он безобиден и не ядовит. Родственники «пальцев дьявола» — веселки — считаются деликатесом в некоторых странах.

В октябре сообщалось, что в американском городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида, обнаружили редчайшего желтого представителя вида красный (виргинский) кардинал. Таких птиц наблюдают не чаще трех раз в год.

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