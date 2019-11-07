Звезда Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

Резидент Сomedy Club, украинский комик Андрей Молочный возмутился «толпами фашистов», которые, по его словам, ходят по Киеву. Об этом он написал у себя в Instagram.

По словам Молочного, еще пять лет назад он не мог себе представить, что на Украине будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны и сноситься памятники таким советским военачальникам, как Николай Ватутин и Георгий Жуков.

Он также не мог подумать о том, что в День Победы молодежь будет оскорблять ветеранов, а полиция будет этому способствовать, продолжил комик. Такой же неожиданностью для него стала война на востоке страны.

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Молочный охарактеризовал ситуацию как «кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы». По его признанию, он до сих пор не может поверить в происходящее. «Это боль, это рваная рана на сердце», — заключил резидент Сomedy Club.

Молочный подчеркнул, что в настоящий момент для него особую ценность приобрело освобождение Киева от фашистов 6 ноября 1943 года. Он добавил, что будет «зубами держаться» за эту память в том числе потому, что его прадед Петр Андреевич Молочный прошел всю войну в составе 1-го Украинского фронта и погиб в апреле 1945 года.

Комик выразил надежду, что, как и 76 лет назад, Киев будет «очищен от фашистской нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей».

Молочный стал известен благодаря участию в «Дуэте имени Чехова», который он создал в 2006 году вместе с украинским шоуменом Антоном Лирником. Коллектив долгое время выступал в Сomedy Club. В 2016 году тандем распался. Молочный также выступал в качестве резидента украинского Comedy Club. В 2017 году он поучаствовал в съемках комедии «Zомбоящик», в которой снялись резиденты Сomedy Club и актеры проектов телеканала ТНТ.

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