Главврача российской больницы наказали за умывание пациентки тряпкой

В Миассе Челябинской области уволили главврача больницы №2, где пациентке вытерли лицо тряпкой, смоченной в тазике. Об этом сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает ТАСС.

Гехт отметила, что нарушения подтвердились.

4 ноября в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница больницы помыла лицо пациентки тряпкой, увидев испачканный испражнениями пол. Она также отчитала пациентку за то, что женщина «изгадила тут все». Пациентка попыталась сопротивляться, но не смогла. Администрация больницы захотела привлечь к ответственности женщину, которая сняла инцидент на видео.

Позднее автор ролика рассказала, что перед инцидентом пациентка несколько дней просила принести ей судно, но ее просьбы игнорировали. Женщине с рядом хронических заболеваний приходилось ходить под себя. Причем чистые простыни ей якобы выдавали не всегда. В день инцидента с тряпкой Ирина не смогла больше терпеть и встала с постели. Ее лицо в тот момент «измазано» не было.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru