Россиян научили выбирать теплую одежду

При выборе пуховика в первую очередь стоит обратить внимание на соотношение пуха и пера. Об этом ТАСС рассказали эксперты «Роскачества».

По словам специалистов, чем больше в изделии пера, тем оно холоднее и тяжелее. Чтобы пух не спускался вниз, товар должен быть аккуратно простеганным и иметь несколько слоев.

Также эксперты рассказали о преимуществах и недостатках искусственного наполнителя. Синтепон при стирке не скатывается, как это случается с пухом, и сохнет гораздо быстрее. Однако в сравнении с пуховым наполнителем, такие куртки более объемные и менее теплые.

Помимо этого, в «Роскачестве» советуют выбирать себе пуховик на размер больше, чтобы его было удобнее носить. А аллергикам следует выбирать себе изделия из искусственных наполнителей и избегать натуральных.

В июле 2019 года «Роскачество» нашло опасные для здоровья вещества в женских футболках популярных спортивных брендов. В результате исследования вещи четырех марок, таких как Asics V-Neck, Domyos, Reebok и Under Armour, оказались обработанными вредными веществами.

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