Украина потребовала от The New York Times изменить карту с российским Крымом

Посольство Украины в США потребовало исправить карту Украины без Крыма, которую ранее опубликовало американское издание The New York Times. Об этом говорится в сообщении украинского представительства в Вашингтона на странице в Facebook.

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — заявили в посольстве.

По мнению дипломатов, американские журналисты «опять использовали карту с четким нарушением» границы Украины. При этом в диппредставительстве выразили надежду на оперативную реакцию журналистов издания, «которое призывает доносить до американской и мировой общественности правду».

В июне 2018 года Киев потребовал от агентства Bloomberg исправить ранее опубликованную карту с «нейтральным» Крымом. Редакция вскоре заявила об удалении со своего сайта карты, на которой не обозначалась территориальная принадлежность полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru