Киев счел поставки гуманитарной помощи в Донбасс нарушением международного права

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Украина считает доставку гуманитарной помощи нарушением норм международного права и украинского законодательства. МИД страны требует у России «прекратить совершать международно-противоправные деяния против суверенитета нашего государства».

Гуманитарная помощь доставляется жителям Донбасса из России с августа 2014 года. Сложная обстановка на востоке Украины возникла из-за вооруженного конфликта в регионе. Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го украинские власти попытались силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, которые ранее провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке, считая, что Москва якобы оккупировала часть территории Донецкой и Луганской областей. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



