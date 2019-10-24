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В Донецк прибыл конвой с гуманитарной помощью из России

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Очередной гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

В МЧС непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) уточняют, что конвой доставил более 360 тонн груза, включающих в себя детское питание, медицинские наборы и лекарства. Этот конвой стал уже 88-м, предыдущая колонна прибыла в Донецк 17 октября.

Первый российский гуманитарный конвой отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 87 колонн привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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