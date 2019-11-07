Устроить младшего ребенка в российские школу и детсад станет проще

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, устанавливающий преимущество при зачислении ребенка в образовательное учреждение, где уже учатся его родные братья или сестры, сообщает ТАСС.

Новые правила приема предлагается распространить на начальные школы и детские сады. В новой редакции документа указано, что приоритет «на обучение в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры» должен отдаваться «гражданам, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства».

Отредактированный текст проекта закона может быть рассмотрен на заседании Госдумы 13 ноября.

В предыдущем варианте законопроекта речь шла только о местах в начальных классах в школе, где у ребенка учится брат или сестра.

Ранее президент Владимир Путин поручил принять экстренные меры для решения проблемы нехватки мест в школах.

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