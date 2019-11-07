Оценена стоимость стабильной работы энергетики на Северном Кавказе

Для стабильной работы энергетики на Северном Кавказе необходимо десятки миллиардов рублей. Такую сумму озвучил генеральный директор компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если озвучивать реальную картину, чтобы вывести отрасль макрорегиона на стабильно функционирующие рельсы, необходимо порядка 50 миллиардов рублей», — указал Иванов и добавил, что ситуация находится на особом котроле.

По его словам, основная проблема частых перебоев в энергоснабжении в ряде республик — ветхое состояние сетей, не принадлежащих «Россетям». «Большинство объектов строились и вводились в эксплуатацию 30-40 лет назад. Собственники сегодня не способны обеспечивать содержание сетей на достаточном уровне», — пояснил представитель компании.

Развитие энергетики вписывается в рамки национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!