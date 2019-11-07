Заявившую о роли видеоигр в расстреле солдат главу «Солдатских матерей» уволили

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Флера Салиховская

Председательницу «Комитета солдатских матерей России» Флеру Салиховскую, заявившую о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отстранили от должности. Об этом заявил заместитель председателя организации Андрей Курочин, передает «Интерфакс».

По его словам, решение о прекращении полномочий Салиховской было принято 2 ноября на отчетно-выборной конференции. «Сейчас Салиховская не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления», — заявил он, уточнив, что решение о назначении нового председателя будет принимать правление.

Ранее стало известно, что члены «Комитета солдатских матерей России» не согласны с мнением Салиховской. По их словам, они не могут сообщить, что послужило поводом для произошедшего, однако не отрицают, что это могли быть неуставные отношения в различных их проявлениях. «Мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены!» — говорится в обращении, опубликованном в группе организации во «ВКонтакте».

6 ноября председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что для предотвращения преступлений нужно наладить работу психологов и блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете. Его идею поддержала Салиховская и призвала «закрывать интернет». При этом она признала, что в воинских частях все еще есть дедовщина, и Шамсутдинов мог не выдержать конфликтов с сослуживцами.

Рядовой Шамстудинов 25 октября при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Солдат сразу сдался группе антитеррора и заявил, что не жалеет о содеянном. Сразу после происшествия в Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что рядовой решился на преступление из-за издевательств.

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