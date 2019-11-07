Россия назвала Deutsche Welle «несусветным позорищем»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что немецкий телеканал Deutsche Welle беззастенчиво врет и является «позорищем несусветным». Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

Реакция дипломата связана с утверждением телеканала о том, что встречи между его представителями и руководителем пресс-центра МИД Александра Бикантова не было. «Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное», — написала Захарова. По ее данным, такая встреча состоялась 7 октября в здании МИД на Смоленской-Сенной площади.

По словам спикера МИД, с немецкой стороны в ней принимал участие корреспондент Юрий Решето. «Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки», — отметила она. Захарова также удивилась, почему DW так «беззастенчиво врет», выразив мнение, что «так привыкли».

6 ноября Deutsche Welle опубликовало статью, где было написано, что слова Захаровой о том, что «состоялась встреча руководителей DW и МИД РФ, на которой DW извинилась за ошибки в освещении событий в России», ошибочны.

В конце сентября комиссия депутата Госдумы Василия Пискарева пожаловалась в ФСБ, МИД и Минюст на Deutsche Welle. Депутаты требовали включить его в реестр иностранных агентов, а также рассмотреть вопрос о лишении телеканала аккредитации. Комиссия пришла к заключению, что Deutsche Welle призывали россиян участвовать в несанкционированных акциях с помощью твита «Москва, выходи!» от 27 июля. Имя и фамилия эксперта-лингвиста, анализировавшего запись, не раскрывалась.

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