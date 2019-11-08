«Арсенал» захотел избавиться от устроившего истерику капитана

Лондонский «Арсенал» намерен продать швейцарского полузащитника Гранита Джаку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Daily Mail.

Главный тренер Унаи Эмери и руководство лондонцев пришли к выводу, что у хавбека нет будущего в клубе. Сам футболист также не против покинуть команду. Наиболее вероятным местом для продолжения карьеры 27-летнего игрока называют немецкую Бундеслигу. В чемпионате Германии Джака провел четыре сезона, выступая за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

5 ноября Эмери лишил Джаку капитанской повязки. За неделю до этого у футболиста во время матча АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) случился конфликт с болельщиками. Фанаты освистали щвейцарца после замены, в ответ он нецензурно выругался в адрес трибун. Хавбек также отказался пожимать руку Эмери, снял игровую майку и ушел в подтрибунное помещение. Позже Джака извинился за свое поведение и заявил, что фанаты «канониров» в интернете оскорбляли членов его семьи и угрожали им расправой.

В нынешнем сезоне Джака провел девять матчей в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. За «Арсенал» швейцарец выступает с 2016 года.

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