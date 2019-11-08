Заболевшие россияне сорвали рейс в Узбекистан

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку на севере Китая из-за нескольких заболевших россиян и узбекистанцев на борту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лайнер следовал из Пекина в Ташкент и задержался более чем на четыре часа, из-за плохого самочувствия пятерых пассажиров — двоих граждан России и троих жителей Узбекистана. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, где всем заболевшим оказали первую медицинскую помощь. После этого их направили в местный госпиталь.

Отмечается, что посольство Узбекистана установило постоянный контакт с медицинским учреждением и держит ситуацию на контроле, отметила пресс-служба.

В апреле пассажиры авиакомпании American Airlines оказались в больнице после перелета из Эквадора. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Кито в Бостон с пересадкой в Майами. Во время полета 16 пассажиров внезапно почувствовали себя плохо, некоторых из них тошнило на борту.

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