Пляжная съемка 46-летней бывшей супермодели обернулась спасением жизни туристки

Команда немецкой модели, актрисы и телеведущей Хайди Клум спасла женщине жизнь во время съемок телепередачи «Супермодель по-немецки» на пляже в Коста-Рике. Слова благодарности она получила в комментариях под постом в своем Instagram-аккаунте.

46-летняя Клум выложила видео, на котором она позирует на пляже. В комментариях к нему пользователь под никнеймом ldubs70 выразил свою признательность за спасение жизни его матери. Медицинская бригада модели оказала экстренную помощь случайной отдыхающей, которая находилась в предынфарктном состоянии.

COSTA RICA 🇨🇷 is soooooo beautiful 🌸🥰 #germanysnexttopmodel #germanysnexttopmodel2020 Фото опубликовано @heidiklum

Клум ответила на комментарий: «Я постоянно думаю о вас. Надеюсь, с вашей мамой все будет в порядке». Спустя 11 часов ldubs70 написал под той же публикацией, что его мать чувствует себя нормально и вернулась в пляжный домик, где она проводит свой отпуск.

Ранее в ноябре Хайди Клум в течение 13 часов наряжалась в костюм для ежегодной вечерники в честь Хеллоуина. На размещенной в сети записи видно, как группа костюмеров и гримеров помогает Клум воссоздать образ стимпанк-зомби: она одевалась в силиконовый костюм со множеством проводов, металлических деталей и «устрашающих» элементов в виде крови и внутренностей.

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