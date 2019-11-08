Россиянин до смерти избил беззащитного инвалида

Жителю Уфы предъявили обвинения в избиении инвалида, умершего в больнице 5 ноября. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Башкирии. Как ранее рассказывала племянница погибшего, после армии у него не работала правая рука, и он не мог себя защитить.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 ноября потерпевший находился в гостях у своего знакомого — 45-летнего местного жителя. Мужчины вместе выпивали алкоголь, после чего между приятелями произошел конфликт. Хозяин квартиры побил гостя, тот отправился домой. Через два дня мужчине стало плохо, его госпитализировали. Он умер от полученных травм.

Во время допроса приятель погибшего полностью признал вину, его задержали. Ему предъявили обвинение по части 4 статье 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

7 ноября племянница погибшего рассказала, что компания мужчин повалила на землю и жестоко избила инвалида, который не дал им денег. Драка произошла в ночь на 3 ноября, когда мужчина якобы возвращался домой после встречи с друзьями. Его госпитализировали только на следующий день, так как он отказывался вызывать скорую. В больнице потерпевшему удалили селезенку и малый кишечник, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как он не дышал. Через день планировалась еще одна операция, но мужчина умер. СК заподозрил в его гибели приятеля.

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