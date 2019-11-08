На Украине предложили отказаться от минских соглашений

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» призвала украинские власти к расторжению минских соглашений. Соответствующее заявление размещено на странице партии в Facebook.

В «Голосе» считают, что минские соглашения не выгодны для Киева и лишь закрепляют позиции Москвы, пытающейся «создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри». В связи с этим в партии уверены, что соблюдение соглашений несет «риск потери независимости и суверенитета страны».

В партии полагают, что на данный момент Украина не способна вернуть Крым и Донбасс на своих условиях, поэтому конфликт необходимо заморозить до того момента, пока Киев не нарастит силы на решение этого вопроса. Выход из минских соглашений Украина должна использовать для решения внутренних проблем — укрепить экономику, усилить армию и подготовить дипломатов к новому раунду переговоров.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений. Подписанный Киевом документ требует от украинских властей принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!